شكرا لقرائتكم زيدان: البرازيل المرشح الأول للفوز بكل البطولات فى العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، أن البرازيل المرشح الأول للفوز بكل البطولات فى العالم سواء كأس العالم أو كأس القارات أو الاولميباد.

وأضاف زيزو فى الاستديو التحليلي لمباراة منتخب مصر الاولمبي ونظيره السامبا البرازيل على قناة أون تايم سبورت أن السامبا أحسن وأفضل منتخب يلعب كرة فى العالم ويجيد اللعب فى كل الاعمار وبكل المستويات

واصل تصريحاته قائلا شوقى غريب مدرب جرئ ورائع يلعب بطريقة هجومية فى كل الأحوال وعينه على تحقيق المكسب والفوز فى كل الاحوال

وعلق على فوز مصر على توجو قائلا فوز مهم جدا بانتصار مصر خارج الارض بثلاثية يضمن التأهل للفراعنة بشكل كبير جدا.

أعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى تشكيل اللاعبين لخوض مواجهة البرازيل فى ختام الدورة الدولية والودية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021 ، وشهد وصول المنتخب عدم استطاعة أحمد حمدى التحامل على قدمه.

وضم التشكيل كلا من، محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام واحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر واحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلى على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري، عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصرى زيه الأساسي أحمر -أبيض- أسود في لقائه أمام البرازيل باستاد القاهرة على أن يرتدى المنخب البرازيلي زيه التقليدى الأصفر والأزرق.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط