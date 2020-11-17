شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق تجتمع بمحسن صالح لإنشاء فريق كرة نسائية للاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية جلسة مع محسن صالح رئيس لجنة التطوير بالنادي الأهلي وزكريا ناصف عضو اللجنة لبحث إنشاء قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي ومن ثم إنشاء فريق اول للكرة النسائية يمثل النادي الأهلي من اجل المشاركة في الدوري الممتاز .

وقوبلت الفكرة بترحيب شديد من النادي الاهلي وتم الاتفاق علي إقامة أكاديمية لكرة القدم النسائية بالنادي تمهيدا لانشاء الفريق الاول خاصة بعدما قرر الاتحاد الافريقي إقامة أول بطولة لدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية .

وقامت عبد الحق بعرض اللائحة الخاصة بالدوري وعقود اللاعبات.