شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يهنئ بعثة المنتخب الوطنى بالفوز على توجو هاتفيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الاتصال هاتفيا ببعثة ولاعبى المنتخب الوطنى بعد فوزهم على منتخب توجو بنتيجة 3 - 1 وارتفاع رصيدهم إلى 8 نقاط فى المركز الأول للمجموعة ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأثنى صبحى على الأداء الرجولى للاعبين فى ظل غياب العديد من النجوم أبرزهم محمد صلاح ومحمد النني، ولكنهم أظهروا أنهم على قدر المسؤولية واستطاعوا الفوز وتحقيق المركز الاول.

كما اطمئن وزير الرياضة خلال الاتصال على استقرار حالة اللاعب محمد الننى والإجراءات الطبية المتخذة تجاه اللاعب وكذلك كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة باللاعبين والجهاز الفنى والادارى للمنتخب.

ونوه صبحى إلى الاستقبال الرسمى لبعثة المنتخب المصرى نظرا لما حققوه من إنجاز كبير بتحقيق الفوز وتصدر المجموعة.

وحصد المنتخب المصرى المركز الاول فى المجموعة على فرق توجو وجزر القمر وكينيا.