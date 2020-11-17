شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا: أبارك لمنتخبنا المصري والوالد الكابتن حسام البدرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مؤمن زكريا لاعب الأهلى السابق، على تهنئة المنتخب الوطنى وحسام البدرى المدير الفنى، بعد الفوز على توجو بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وكتب مؤمن زكريا عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلاً: "أبارك لمنتخبنا المصري وأبارك للوالد الكابتن حسام البدرى".

وأعلن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، منح لاعبى المنتخب الوطنى مكافآت إجادة بعد فوزهم على توجو، وأكد عمرو الجناينى، أن حالة نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح مطمئنة ومستقرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، إن سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للاعبين في رحلة العودة للقاهرة.