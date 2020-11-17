شكرا لقرائتكم حازم إمام: البدرى كسب الرهان بـ7 تغييرات ولاعبو البرازيل الأفضل فى العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق إن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر فجر مفاجأة بتغير 7 لاعبين مرة واحدة وكسب الرهان فى النهاية بفوز مهم جدا لمنتخب مصر بثلاثية على توجو فى ملعبهم يضمن التاهل بشكل كبير.

وأضاف حازم فى الاستديو التحليلي لمباراة منتخب مصر الاولمبي ونظيره السامبا البرازيل: لاعبو منتخب البرازيل الاولمبي سيكونوا افضل الاعبين فى العالم بعد 3 سنوات نظرا لما يتمتعون به من مهارات وقدرات، مضيفا شوقى غريب مدرب جرىء ولا يخاف المنتخبات الكبيرة".

وصلت منذ قليل لاعبو منتخب البرازيل الاولمبى إلى ستاد القاهرة لملاقاة نظيرة المنتخب الأولمبي المصرى فى ختام الدورة الدولية والودية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلى على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأسفر الاجتماع الفنى للدورة الدولية الودية بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري، عن ارتداء المنتخب الأولمبى المصرى زيه الأساسى أحمر -أبيض- أسود فى لقائه أمام البرازيل باستاد القاهرة على أن يرتدى المنخب البرازيلى زيه التقليدى الأصفر والأزرق.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن على ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعى وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط