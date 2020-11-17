دقيقة حداد قبل مباراة المنتخب الاولمبي والبرازيل على روح كارلوس أماديو

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جدة - عمرو شويل شهدت مباراة منتخب مصر الاولمبي أمام نظيره البرازيلي الودية المقامة حاليا باستاد القاهرة وقوف اللاعبين دقيقة حداد على كارلوس أماديو، المدرب البرازيلي لفريق الشباب بنادي الهلال السعودي، والذي وافته المنية اول امس بشكل مفاجئ في العاصمة السعودية الرياض أثناء وجوده في مقر إقامته هناك. وأعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى تشكيل اللاعبين لخوض مواجهة البرازيل فى ختام الدورة الدولية والودية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021. و ضم التشكيل كلا من ، محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام واحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر واحمد ياسر ريان وصلاح محسن. وافتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام، السلام، بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.

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