شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون باريس2021 سينطلق في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون باريس الثلاثاء أن النسخة المقبلة لماراثون باريس الدولي ستقام في 17 أكتوبر 2021 عقب إلغاء نسخة هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة المنظمة «منظمة أماوري سبورت» أن نصف ماراثون باريس الذي كان أيضاً ضحية فيروس «كوفيد19» هذا العام، سيقام في الخامس من سبتمبر المقبل.

وكان السباقان يقامان سنوياً في فصل الربيع منذ عدة أعوام في العاصمة الفرنسية.

وقالت المنظمة إن العدائين المسجلين في عام 2020 في ماراثون باريس سيكون لديهم الخيار بين المشاركة في نسخة 2021، أو تعويضهم أو منحهم الوقت للتفكير.

ومن المقرّر الافتتاح الرسمي للتسجيلات في مارس لهذا السباق الذي يجذب حوالي 50 ألف مشارك كل عام (49155 في 2019) ويقام تقليدياً في الأماكن الرمزية في العاصمة (الانطلاق من جادة الشانزليزيه، الأوبرا، الباستي، بوا دي فانسين، نوتردام، برج إيفل، بوا دو بولوني).

وتأثر موسم الماراثون بشكل خاص في عام 2020 بسبب فيروس «كوفيد-19» مع إلغاء العديد من السباقات المهمة في الروزنامة (نيويورك، برلين، بوسطن، شيكاغو). وحدهما السباقان العريقان في لندن وطوكيو أقيما في موعديهما المحددين، لكن بمشاركة عدائي النخبة فقط.