المنتخب الوطني يضرب توجو بثلاثية ويصالح الجماهير المصرية (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق المنتخب الوطني فوزا ثمينا على مضيفه، توجو، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة.

وأحرز محمد مجدي قفشة، الهدف الأول للمنتخب المصري، من تسديدة رائعة من على حدود المنطقة، سكنت على يسار الحارس في الدقيقة 18.

ثم سجل محمد شريف، هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 32، مستغلا كرة طولية أرسلها محمد الشناوي، وأخطأ الدفاع في تقديرها، لينفرد بحارس توجو ويضع الكرة بهدوء بين أقدامه.

وأحرز محمود حسن "تريزيجيه"، الهدف الثالث للمنتخب الوطني، في الدقيقة 52، من عمر الشوط الثاني، حيث استغل نجم أستون فيلا كرة طولية من أيمن أشرف في أقصى الجبهة اليمنى، سددها من لمسة واحدة بقدمه اليمنى في الشباك.

فيما سجل نايا قيدجي، هدف توجو الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، من تسديدة قوية من داخل المنطقة.

وبدأ المنتخب الوطني بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف- طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي "افشة" -محمود حسن "تريزيجيه" -محمد شريف - أحمد حسن "كوكا".

وشارك مصطفى محمد وزيزو وعبالله السعيد ورمضان صبحي وأبو الفتوح في الشوط الثاني بدلا من كوكا ومحمد شريف وقفشة تريزيجيه وأيمن أشرف.

وتألق الحارس محمد الشناوي، وأنقذ أكثر من فرصة محققة للمنتخب التوجولي.

وبذلك تصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة السابعة، بـ8 نقاط، متفوقا على جزر القمر بفارق الأهداف، وكينا ثالثا بـ3 نقاط، وتوجو رابعا بنقطة وحيدة.

شاهد أهداف المباراة: