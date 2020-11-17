شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى يهنئ لاعبي وجهاز المنتخب بعد الفوز على توجو: مبروك يا رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمد الننى، نجم فريق أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر، زملاءه في منتخب الفراعنة عقب الفوز على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحصد الثلاث نقاط، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "‏مبروووووووك يا رجالة ومبروك لكابتن حسام والجهاز الفنى كله.. ومبرووووووك لمصر وجمهورها".





وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم افريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

تصدر محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى ونادى أرسنال الانجليزى، عناوين الصحف الإنجليزية، بعد إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم إصابته بفيروس كورونا من خلال بيان رسمى أكد أن نتائج المسحة الطبية التى أجرتها بعثة المنتخب الوطنى الأول لدى وصولها إلى توجو أظهرت سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب مدافع الجانرز، الذى ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أى أعراض مرضية عليه، وعلى الفور بدأ اللاعب الذى يتمتع بحالة جيدة فى تنفيذ البروتوكول الطبى الخاص للمصابين بكورونا.