شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. المنتخب الوطنى يحافظ على التقدم ونظافة شباكه أمام توجو (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر تقدم منتخب مصر على نظيره توجو بنتيجة 3 / 0 بعد مرور 75 دقيقة من عمر اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم افريقيا 2022، وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليًا.

ومع بداية الشوط الثانى، ضغط المنتخب التوجولى وهدد مرمى منتخب مصر بأكثر من كرة، وفى الدقيقة 53 سجل محمود تريزيجيه الهدف الثالث من الوضع طائرًا، بعد تمريرة من أيمن أشرف.

وفى الدقيقة 56 حصل تريزيجه على خطأ أمام منطقة جزاء توجو، سددها أحمد توفيق بعيدًا عن الشباك، لتتحول لضربة مرمى.

وأجرى حسام البدرى تبديل مزدوج بخروج محمد شريف وأحمد حسن كوكا، ونزول أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد فى الدقيقة 56، وفى الدقيقة 58 حصل معروف لاعب توجو على البطاقة الصفراء لتدخله بعنف على طارق حامد.

فى الدقيقة 61 طالب أحمد سيد زيزو باحتساب ركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة جزاء توجو، إلا إن الحكم أشار باستكمال اللقاء.

فى الدقيقة 66 سقط أيمن أشرف مدافع المنتخب على الأرض، ودخل الجهاز الطبى ليتلقى اللاعب العلاج ثم عاد لإستكمال اللقاء، وأجرى البدرى فى الدقيقة 69 تبديلان بخروج محمد مجدى قفشة ومحمود حسن تريزيجيه ونزول عبد الله السعيد ورمضان صبحى.

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط الأول، ضغطًا واستحواذًا فى الدقائق الأولى من فريق توجو مع حذر دفاعى للفراعنة، وفى الدقيقة 7 كاد أحمد حسن كوكو إحراز هدف التقدم إلا أن حكم الراية أشار بوقوعه فى مصيدة التسلل.

وفى الدقيقة 8 سقط محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب بعد إلتحام هوائى مع لاعب توجو، أدى لكدمة فى الرأس، ليدخل الطاقم الطبى ويتلقى الحارس العلاج ويستكمل اللقاء، وفى الدقيقة 10 مرر لابا كودجو كرة عرضية مرت أمام مرمى منتخب مصر، مثلت خطورة كبيرة، وفى الدقيقة 12 سدد لاعب منتخب توجو كرة رأسية خطيرة، مرت أعلى مرمى محمد الشناوى.

وفى الدقيقة 16 تصدى الشناوى لضربة رأس من نيران صديقة سددها أحمد حجازى كادت أن تسكن الشباك وتمنح منتخب توجو هدف التقدم، لولا تألق الشناوى.

وفى الدقيقة 18 سجل محمد مجدى قفشة هدف التقدم لمنتخب مصر، بعد أن استلم الكرة أمام منطقة جزاء توجو، وسدد الكرة على يسار الحارس الذى لم يتمكن من التصدى لها.

وفى الدقيقة 22 تعرض طارق حامد للإصابة بعد تدخل عنيف من لاعب توجو، الذى تلقى البطاقة الصفراء، وتلقى حامد العلاج لينهض ويستكمل اللقاء، وفى الدقيقة 30 تألق الشناوى مرة أخرى وتصدى لضربة رأس من لاعب توجو ليحافظ على تقدم الفراعنة.

وفى الدقيقة 33 سجل محمد شريف الهدف الثانى لمنتخب مصر بعد "أسيست" من محمد الشناوى حارس المرمى، الذى مرر كرة طويلة من مرماه ونجح شريف فى السيطرة عليها وتسجيل الهدف الثانى للفراعنة.