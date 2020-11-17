شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفق مع طلائع الجيش على إقامة مباراة ودية 24 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، إجراءات الاتفاق مع نظيره نادى طلائع الجيش، باستاد جهاز الرياضة العسكرى على تنظيم مواجهة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 نوفمبر الجارى.

ووفقًا للموقع الرسمى للنادى، تأتى هذه المباراة الودية، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات كأس العرب للأندية الأبطال إضافة لمسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة، ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية أمام سيراميكا يوم 21 من الشهر ذاته.





من ناحية أخرى، أكد طارق أبو الليل المدير الإدارى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه تراجع عن إتمام صفقة إبراهيم عبد القوى لاعب سموحة رغم الإعلان الرسمى عن ضم اللاعب.

وقال أبو الليل فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "قررنا التراجع عن صفقة إبراهيم عبد القوى لخلافات بين النادى واللاعب حول مدة العقد وليس هناك صحة للتقارير التى أشارت للتراجع عن الصفقة بناء على وجهة نظر طبية لاسيما أن اللاعب لائق طبيًا ولكننا قررنا توجيه الشكر له".

وكان ”الخليج 365”، أكد أن مسئولى النادى الإسماعيلى أخطروا إبراهيم عبد القوى الوافد الجديد للدراويش من صفوف سموحة بالتراجع عن إتمام الصفقة بشكل رسمى عقب خضوع اللاعب للكشف الطبى الذى أثبت معاناته من إصابة مزمنة.

يذكر أن مجلس الإدارة، نجح مؤخرًا فى استعادة جهود الدولى التونسى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادي التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.