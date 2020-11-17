شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطنى بالفوز على توجو.. ويطمئن على الننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاتصال هاتفيًا ببعثة ولاعبي المنتخب الوطنى بعد فوزهم علي منتخب توجو بنتيجة 3 - 1 وارتفاع رصيدهم إلى 8 نقاط فى المركز الأول للمجموعة ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأثنى صبحي علي الأداء الرجولي للاعبين في ظل غياب العديد من النجوم أبرزهم محمد صلاح ومحمد النني، ولكنهم أظهروا أنهم على قدر المسئولية واستطاعوا الفوز وتحقيق المركز الأول.

كما اطمأن وزير الرياضة خلال الاتصال على استقرار حالة اللاعب محمد النني والإجراءات الطبية المتخذة تجاه اللاعب وكذلك كل الإجراءات الاحترازية الخاصة باللاعبين والجهاز الفني والادارى للمنتخب.

ونوه صبحي بالاستقبال الرسمي لبعثة المنتخب المصري نظرا لما حققوه من إنجاز كبير بتحقيق الفوز وتصدر المجموعة، وحصد المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة علي فرق توجو وجزر القمر وكينيا.