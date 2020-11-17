شكرا لقرائتكم خبر عن عارضة الشناوى تنقذ الونش من إحراز هدف بالخطأ فى مباراة توجو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذت العارضة مرمى أحمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة من تلقى هدف بالخطأ عن طريق محمود الونش مدافع المنتخب أمام توجو في المباراة المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2022، بعدما حول الونش كرة عرضية بالخطأ في اتجاه مرمى مصر الخالى لكن الكرة ترتطم في العاضة وترتد للشناوي الذي يمسك الكرة بسهولة.

وتعرض أحمد سيد زيزو جناح الزمالك والمنتخب الوطني لإصابة قوية في مباراة مصر وتوجو المقامة حاليًا ضمن الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022، وخرج زيزو لتلقي العلاج خارج الملعب، قبل عودته مرة أخرى، وجاءت إصابة زيزو عقب دقائق قليلة من مشاركته كبديل في المباراة.

وظهر النجم التوجولي إيمانويل إديبايور اللاعب التاريخي لمنتخب توجو ونجم الأرسنال وريال مدريد السابق في ملعب مباراة مصر وتوجو المقامة بين الفريقين في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022، حيث ظهر إديبايور مرتدياتي شيرت منتخب بلاده يحمل اسمه في إطار دعم منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب توجو ومصر بتقدم الأخير بهدفين دون رد فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على ستاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم افريقيا 2022، وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليًا.

شهد الشوط الأول، ضغطًا واستحواذًا فى الدقائق الأولى من فريق توجو مع حذر دفاعى للفراعنة، وفى الدقيقة 7 كاد أحمد حسن كوكو إحراز هدف التقدم إلا أن حكم الراية أشار بوقوعه فى مصيدة التسلل.

وفى الدقيقة 8 سقط محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب بعد إلتحام هوائى مع لاعب توجو، أدى لكدمة فى الرأس، ليدخل الطاقم الطبى ويتلقى الحارس العلاج ويستكمل اللقاء، وفى الدقيقة 10 مرر لابا كودجو كرة عرضية مرت أمام مرمى منتخب مصر، مثلت خطورة كبيرة، وفى الدقيقة 12 سدد لاعب منتخب توجو كرة رأسية خطيرة، مرت أعلى مرمى محمد الشناوى.

وفى الدقيقة 16 تصدى الشناوى لضربة رأس من نيران صديقة سددها أحمد حجازى كادت أن تسكن الشباك وتمنح منتخب توجو هدف التقدم، لولا تألق الشناوى.

وفى الدقيقة 18 سجل محمد مجدى قفشة هدف التقدم لمنتخب مصر، بعد أن استلم الكرة أمام منطقة جزاء توجو، وسدد الكرة على يسار الحارس الذى لم يتمكن من التصدى لها.

وفى الدقيقة 22 تعرض طارق حامد للإصابة بعد تدخل عنيف من لاعب توجو، الذى تلقى البطاقة الصفراء، وتلقى حامد العلاج لينهض ويستكمل اللقاء، وفى الدقيقة 30 تألق الشناوى مرة أخرى وتصدى لضربة رأس من لاعب توجو ليحافظ على تقدم الفراعنة.

وفى الدقيقة 33 سجل محمد شريف الهدف الثانى لمنتخب مصر بعد "أسيست" من محمد الشناوى حارس المرمى، الذى مرر كرة طويلة من مرماه ونجح شريف فى السيطرة عليها وتسجيل الهدف الثانى للفراعنة.

وفى الدقيقة 40 حصل محمود حمدى الونش البطاقة الصفراء، بعد التدخل بخشونة على لاعب منتخب توجو، وبعدها حاول المنتخب التوجولى تكثيف الضغط على الفراعنة لإحراز هدف تقليص الفارق، إلا إن الشوط انتهى بتقدم المنتخب الوطنى بهدفين دون رد.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.