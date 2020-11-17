شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى يعلن منح لاعبى المنتخب مكافات إجادة بعد فوزهم بمباراة توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، منح لاعبى المنتخب الوطنى مكافات إجادة بعد فوزهم على توجو فى المبارة التى انتهت بفوز الفراعنة 3-1 بتصفيات أمم أفريقيا 2022. وأكد عمرو الجناينى، أن حالة نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح مطمئنة ومستقرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للاعبين في رحلة العودة للقاهرة.