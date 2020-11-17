موسيماني يحضر مباراة مصر والبرازيل وعبد الحفيظ يطالب اللاعبين بالإجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب الأولمبي أمام نظيره البرازيلي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، في ختام الدورة الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.
ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون برفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى على الحديث مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم، للتأكيد على ضرورة اتباع التعليمات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وطالب عبد الحفيظ اللاعبين بتوخي الحذر والاستمرار في تنفيذ كل التعليمات الطبية الخاصة بإجراءات الوقاية، وعدم الاختلاط مع أعداد كبيرة، والتباعد والالتزام بارتداء الكمامة، إلى جانب استخدام المعقمات بشكل مستمر.
ويخوض الأهلي مباراة أبوقير للأسمدة يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري.
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