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موسيماني يحضر مباراة مصر والبرازيل وعبد الحفيظ يطالب اللاعبين بالإجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب ‏الأولمبي أمام نظيره البرازيلي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، في ختام الدورة ‏الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ‏‏2021.‏

 

ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون برفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى ‏استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.‏

 

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ‏ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام يوم السبت المقبل في دور ‏الثمانية لبطولة كأس مصر.‏

 

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى على الحديث مع اللاعبين على هامش مران ‏الفريق اليوم، للتأكيد على ضرورة اتباع التعليمات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية ‏والاحترازية، بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس .‏

 

وطالب عبد الحفيظ اللاعبين بتوخي الحذر والاستمرار في تنفيذ كل التعليمات الطبية الخاصة ‏بإجراءات الوقاية، وعدم الاختلاط مع أعداد كبيرة، والتباعد والالتزام بارتداء الكمامة، إلى جانب ‏استخدام المعقمات بشكل مستمر.‏

 

ويخوض الأهلي مباراة أبوقير للأسمدة يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس ‏مصر، وذلك قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام يوم 27 نوفمبر ‏الجاري.‏

 

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