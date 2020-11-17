شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحضر مباراة مصر والبرازيل وعبد الحفيظ يطالب اللاعبين بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب ‏الأولمبي أمام نظيره البرازيلي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، في ختام الدورة ‏الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ‏‏2021.‏

ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون برفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى ‏استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.‏

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، ‏ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي تقام يوم السبت المقبل في دور ‏الثمانية لبطولة كأس مصر.‏