شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشكر متابعيه على رسائل الدعم عقب فوز المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى المستبعد صفوف الفراعنة بسبب إصابته بفيروس كورونا على توجيه الشكر لمتابعيه عبر تويتر على رسائل الدعم والأمنيات فى ظل دعمه للتغلب على الفيروس المستجد.

وعلق صلاح عبر صفحته الشخصية عبر تويتر: "عايز أشكر كل الناس على رسائل الدعم والأمنيات الطيبة وسأعود سريعًا".

كما علق صلاح عبر صفحته الشخصية على تويتر "مبروك منتخب مصر على الفوز و للجهاز الفنى واللاعبين.. فوز مهم فى ظروف صعبة والمقبل أفضل بإذن الله"، بعد فوز المنتخب بنتيجة 3 / 1 فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية الكاميرون 2022.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

خاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.