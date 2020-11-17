شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يدعم المنتخب الوطنى أمام توجو بتصفيات أفريقيا من المنزل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساند النجم محمد هانى، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، زملاءه فى المنتخب الوطنى، خلال لقاء مصر وتوجو، الذى يقام حاليا، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون 2022، ونشر هانى، الذى يغيب عن المباراة للإصابة خلال المباراة السابقة، عبر ستورى حسابه على انستجرام، صورة وهو يتابع اللقاء من المنزل.

وانتهى الشوط الأول من مباراة منتخب توجو ومصر، بتقدم الأخير بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على ستاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم افريقيا 2022، وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليًا.

شهد الشوط الأول، ضغطًا واستحواذًا فى الدقائق الأولى من فريق توجو مع حذر دفاعى للفراعنة، وفى الدقيقة 7 كاد أحمد حسن كوكو إحراز هدف التقدم إلا أن حكم الراية أشار بوقوعه فى مصيدة التسلل.

وفى الدقيقة 8 سقط محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب بعد إلتحام هوائى مع لاعب توجو، أدى لكدمة فى الرأس، ليدخل الطاقم الطبى ويتلقى الحارس العلاج ويستكمل اللقاء، وفى الدقيقة 10 مرر لابا كودجو كرة عرضية مرت أمام مرمى منتخب مصر، مثلت خطورة كبيرة، وفى الدقيقة 12 سدد لاعب منتخب توجو كرة رأسية خطيرة، مرت أعلى مرمى محمد الشناوى.

وفى الدقيقة 16 تصدى الشناوى لضربة رأس من نيران صديقة سددها أحمد حجازى كادت أن تسكن الشباك وتمنح منتخب توجو هدف التقدم، لولا تألق الشناوى.

وفى الدقيقة 18 سجل محمد مجدى قفشة هدف التقدم لمنتخب مصر، بعد أن استلم الكرة أمام منطقة جزاء توجو، وسدد الكرة على يسار الحارس الذى لم يتمكن من التصدى لها.

وفى الدقيقة 22 تعرض طارق حامد للإصابة بعد تدخل عنيف من لاعب توجو، الذى تلقى البطاقة الصفراء، وتلقى حامد العلاج لينهض ويستكمل اللقاء، وفى الدقيقة 30 تألق الشناوى مرة أخرى وتصدى لضربة رأس من لاعب توجو ليحافظ على تقدم الفراعنة.

وفى الدقيقة 33 سجل محمد شريف الهدف الثانى لمنتخب مصر بعد "أسيست" من محمد الشناوى حارس المرمى، الذى مرر كرة طويلة من مرماه ونجح شريف فى السيطرة عليها وتسجيل الهدف الثانى للفراعنة.

وفى الدقيقة 40 حصل محمود حمدى الونش البطاقة الصفراء، بعد التدخل بخشونة على لاعب منتخب توجو، وبعدها حاول المنتخب التوجولى تكثيف الضغط على الفراعنة لإحراز هدف تقليص الفارق، إلا إن الشوط انتهى بتقدم المنتخب الوطنى بهدفين دون رد.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدى "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدى فتحى - محمد مجدى افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-على جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفى محمد- أحمد ابوالفتوح.