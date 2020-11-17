شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر عقب الفوز على توجو بثلاثية خارج الديار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المنتخب المصري الفوز على حساب منتخب توجو بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب لومي في إطار الجولة الرابعة من المجموعة السابعة المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون عام 2021 وجاء الهدف الأول عن طريق محمد مجدي قفشة، في الدقيقة 17 من تسديدة صاروخية من على أعتاب منطقة الجزاء، جاءت على يسار حارس توجو بينما سُجل الهدف الثاني في الدقيقة 32 عن طريق محمد شريف عقب تمريرة من محمد الشناوي الذي أرسل كرة طويلة من الخلف للأمام ليخطئ مدافع توجو في تقدير الكرة ليتدخل شريف ليسددها في المرمي و سجل الهدف محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 53 عقب كرة طويلة من الناحية اليسري عن طريق أيمن أشرف، لتسقط بين مدافعي توجو، ليسددها تريزيجيه ومع الدقائق الأخيرة سجل منتخب توجو هدفه الوحيد في المباراة.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى :

الأول: منتخب مصر برصيد 8 نقاط

الثانى: منتخب جزر القمر برصيد 8 نقاط

الثالث: منتخب كينيا برصيد 3 نقاط

الرابع: منتخب توجو برصيد نقطة واحدة فقط