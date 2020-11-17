وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز الطب الرياضى التخصصى بمدينة نصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم بجولة بمركز الطب الرياضي التخصصي بمدينة نصر، يرافقه الدكتور خالد مسعود وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي والدكتورة هبة الله عبد الرازق المشرف العام علي المركز. وتفقد وزير الشباب والرياضة، سير العمل فى العيادات الخارجية وأقسام العلاج الطبيعي والتأهيل والعلاج المائى والقياسات الفسيولوجية والأسنان والعظام والباطنة والقلب والمعمل، وكذلك حمام السباحة. ووجه صبحي بضرورة تعميم هذه القياسات والاستفادة من المركز للاعبي المنتخبات القومية لكرة القدم وأيضًا حكام كرة القدم على مستوى الجمهورية والحكام الدوليين. يأتى ذلك فى إطار حرص وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بكل عناصر المنظومة الرياضية خاصة الطب الرياضى وأهميته فى دعم المنظومة الرياضية المصرية.

وزير الرياضة فى مركز الطب الرياضى 2



وزير الرياضة فى مركز الطب الرياضى

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