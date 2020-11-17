شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الهلال السودانى فى سوبر وادى النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على إقامة مباراة تحت مسمى سوبر وادي النيل بين الفريق الأبيض مع الهلال السوداني، على هامش زيارة وفد من نادي الهلال السوداني لمرتضى منصور في مكتبه بمقر النادي وكان في استقبال الوفد من إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وعلاء مقلد أعضاء المجلس وفاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة لشئون الكرة وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذى.

ويتكون الوفد من هيثم الصوباط رئيس الوفد وقنصل السودان السيد سهيل والمكتب الإعلامى بنادي الهلال وقام مرتضى منصور بتقديم درع النادي إلى الوفد السوداني وكذلك أهدي رئيس البعثه درع نادى الهلال إلى مرتضى منصور ورحب رئيس الزمالك بالوفد السوداني مؤكدًا أن منشآت النادي وملاعبه تحت أمر الفريق السوداني خلال فترة وجودهم في مصر.

يذكر أن فريق الهلال السوداني سيعسكر في القاهرة لمدة 15 يومًا ويلعب مع فريق طلائع الجيش مباراة ودية يوم الخميس المقبل حيث حرص الوفد الخاص بالنادى على زيارة الزمالك وتبادل الدروع مع مسئوليه.



زيارة وفد الهلال للزمالك