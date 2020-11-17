الامارات | "فيفا" يعلن تأجيل مونديال الأندية إلى فبراير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يعلن تأجيل مونديال الأندية إلى فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم تأجيل بطولة كأس العالم 2020 للأندية، التي كانت مقررة في ديسمبر المقبل، لتقام في فبراير 2021، وذلك في ظل تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وأوضح الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني أن القرار اتخذ في ظل التأثيرات الكبيرة للأزمة على البطولات القارية للأندية، والتي تشكل مسار التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية. وأوضح الفيفا أن تطبيق بروتوكولات صحية صارمة مهد الطريق أمام الاستئناف الناجح لمنافسات المسابقات القارية، والتي ستختتم آخرها قبل يناير 2021.

وأضاف أنه بناء على ذلك، تقرر إقامة مونديال الأندية بين الأول و11 من فبراير 2021 في قطر، وفق ما قرره مجلس الفيفا في يونيو 2019.

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