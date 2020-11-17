الامارات | تأهل شباب الأهلي وخورفكان ومليحة والبطائح لنصف النهائي كأس الإمارات للصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل شباب الأهلي وخورفكان ومليحة والبطائح لنصف النهائي كأس الإمارات للصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهلت فرق شباب الاهلي وخورفكان ومليحة والبطائح لخوض مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كاس الامارات لكرة قدم الصالات بعد تعادل شباب الاهلي مع النصر (3-3)، وفوز مليحة على الحمرية (4-3)، وهي نفس نتيجة فوز البطائح على الظفرة بينما فاز خورفكان على الشارقة (3-2)، وذلك في المباريات التي خاضتها الفرق مساء اليوم ضمن الجولة الاخيرة لدور المجموعات، ليتصدر شباب الاهلي المجموعة الاولى متفوقا على النصر بفارق الاهداف برصيد اربع نقاط، وتصدر مليحة المجموعة الثانية برصيد ستة نقاط، وانفرد خورفكان بصدارة مجموعته بتسع نقاط محققا العلامة الكاملة.

وبموجب هذه النتائج سيلعب شباب الاهلي مع خورفكان بينما يلتقي مليحة مع البطائح يوم السبت القادم في الدور نصف النهائي الذي ستقام مبارياته في ملعب محايد سيتم تحديده في وقت لاحق.

بدوره عبر اداري شباب الاهلي عبد الله كيدي عن سعادته لصدارة فريقه للمجموعة والتأهل بعد مباراة صعبة خصوصا وان الفريق تأخر بالنتيجة بثلاثية نظيفة امام النصر وهو من الفرق القوية جدا قبل ان يسجل ثلاثية من طرف فريقه مهدت له التأهل وقال للامارات اليوم: كانت مباراة صعبة لكن روح الفريق الواحد واصرار اللاعبين على نيل بطاقة التأهل أثمرت عن تحقيق النتيجة الايجابية ومقدما الشكر لجميع اللاعبين.

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