شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعلق على إصابته بكورونا: واثق من أنني سأعود إلى الملاعب قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر لاعب منتخب مصر محمد صلاح، عن شكره للجميع على رسائلهم الداعمة له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال صلاح، في حسابه على تويتر: «أود أن أشكر الجميع على الرسائل الداعمة والتمنيات الطيبة. أنا واثق من أنني سأعود إلى الملاعب قريبًا». الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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