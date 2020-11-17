شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من صلاح والنني بعد فوز المنتخب على توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لاعبي المنتخب بعد فوزهم على توجو في إطار تصفيات أمم أفريقيا.

وقال صلاح، في حسابه على «تويتر»، الثلاثاء: «مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين. فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله».

فيما قال محمد النني، لاعب أرسنال الأنجليزي، «مبروووووووك يارجالة ومبروك لكابتن حسام والجهاز الفني كله ومبرووووووك لمصر وجمهورها».

وحقق منتخب مصر الأول انتصاراً عريضاً على حساب نظيره التوجولي، بثلاثة أهداف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بملعب دي كيجيه بالعاصمة التوجولية لومي، بمنافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

وافتتح محمد مجدي أفشة أهداف الفراعنة مع الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول من تصويبة من على حدود منطقة الجزاء، وعزز محمد شريف تقدم المنتخب المصري بهدف ثانٍ مع الدقيقة 33 متسغلاً تمريرة طويلة من الحارس محمد الشناوي، واختتم محمود حسن تريزيجيه ثلاثية المصريين في الدقيقة 53 من عمر المواجهة.

وبات المنتخب المصري في حاجة إلى نقطة وحيدة من مباراتيه المقبلتين أمام كل من كينا وجزر القمر من أجل التأهل رسمياً إلى نهائيات أمم إفريقيا 2022، حيث رفع رصيده للنقطة الثامنة متصدراً قمة ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن جزر القمر، بينما تبخر حلم توجو رسمياً في الصعود للكان بعد تجمد رصيده عند نقطة يتيمة.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي في الخط الخلفي أحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد توفيق وأيمن أشرف، وفي الوسط كل من طارق حامد وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمود تريزيجيه، وفي الهجوم أحمد حسن كوكا، ودفع البدري في الشوط الثاني بالخماسي أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وعبدالله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتوح.