شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحقق أول انتصار خارجي منذ 763 يوماً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر الأول فوزاً عريضاً على حساب مضيفه التوجولي بنتيجة 3/1، بمنافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2022.
وتصدر المنتخب المنتخب المصري مجموعته بالتصفيات برصيد 8 نقاط بالتساوي مع منتخب جزر القمر.
وحقق الفراعنة أولى انتصاراتهم خارج حدود ملعبهم منذ 763 يوماً.
وكان أخر انتصار رسمي لمنتخب مصر في السادس عشر من أكتوبر من عام 2018 وذلك بثنائية على حساب اي سواتيني سجلها أحمد حجازي ومروان محسن.
ونجح المنتخب المصري في تحقيق أول فوز له خارج حدود مصر في مباراة رسمية خلال مواجهة توجو الليلة وبعد غياب دام 763 يوماً عن تحقيق فوزاً خارجياً.
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