شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكتسح توجو بثلاثية وتضع قدماً في أمم إفريقيا 2022‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب مصر الأول انتصاراً عريضاً على حساب نظيره التوجولي، بثلاثة أهداف نظيف، في المباراة التي جمعتهما بملعب دي كيجيه بالعاصمة التوجولية لومي، بمنافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

وافتتح محمد مجدي أفشة أهداف الفراعنة مع الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول من تصويبة من على حدود منطقة الجزاء، وعزز محمد شريف تقدم المنتخب المصري بهدف ثانٍ مع الدقيقة 33 متسغلاً تمريرة طويلة من الحارس محمد الشناوي، واختتم محمود حسن تريزيجيه ثلاثية المصريين في الدقيقة 53 من عمر المواجهة.

وبات المنتخب المصري في حاجة إلى نقطة وحيدة من مباراتيه المقبلتين أمام كل من كينا وجزر القمر من أجل التأهل رسمياً إلى نهائيات أمم إفريقيا 2022، حيث رفع رصيده للنقطة الثامنة متصدراً قمة ترتيب مجموعته بفارق الأهداف عن جزر القمر، بينما تبخر حلم توجو رسمياً في الصعود للكان بعد تجمد رصيده عند نقطة يتيمة.

وبدأ المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي في الخط الخلفي أحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد توفيق وأيمن أشرف، وفي الوسط كل من طارق حامد وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمود تريزيجيه، وفي الهجوم أحمد حسن كوكا، ودفع البدري في الشوط الثاني بالخماسي أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وعبدالله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتوح.