شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: لامانع من مواجهة «الهلال» السوداني في سوبر وادي النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على إقامة مباراة سوبر وادي النيل بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام الهلال السوداني. وكان وفدا من نادي الهلال السوداني قد زار نادي الزمالك اليوم وتبادل الدروع مع رئيس النادي. وقال منصور، على هامش اللقاء، لانمانع من إقامة المواجهة، خصوصاً وانها تأتي امام بطل السودان الشقيق، الذي تربطنا به علاقات قوية ووطيدة. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور: لامانع من مواجهة «الهلال» السوداني في سوبر وادي النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.