شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الهلال السوداني يزور الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زار وفد من نادي الهلال السوداني المستسار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في مكتبه بمقر النادي. وكان في استقبال الوفد اسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وعلاء مقلد أعضاء المجلس وفاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة لشئون الكرة وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذى. ويتكون الوفد من هيثم الصوباط رئيس الوفد وقنصل السودان السيد سهيل والمكتب الإعلامى بنادي الهلال. وقام المستشار مرتضى بتقديم درع النادي إلى الوفد السوداني وكذلك أهدي رئيس البعثة درع نادى الهلال إلى المستشار مرتضى منصور. ورحب المستشار مرتضى منصور بالوفد السوداني مؤكدا أن منشآت النادي وملاعبه تحت أمر الفريق السوداني خلال فترة وجودهم في مصر. يذكر أن فريق الهلال السوداني سيعسكر في القاهرة لمدة ١٥ يوما ويلعب مع فريق طلائع الجيش مباراة ودية يوم الخميس المقبل. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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