شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في قطر فبراير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، مساء اليوم، الثلاثاء، إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية في قطر خلال شهر فبراير من العام المقبل 2021، وذكر الفيفا في بيانه عبر موقعه الرسمي: «في ضوء جائحة كوفيد 19 وتأثيره على كرة القدم، اتخذ الفيفا عددا من القرارات الخاصة بالمسابقات ومنها كأس العالم للأندية».

وأضاف بيان الاتحاد الدولى لكرة القدم، أنه تقرر رسميا إقامة كأس العالم للأندية 2020 في الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2021 في قطر، وفقًا لما قرره مجلس الفيفا، موضحا أن البطولة ستقام وفقا لبروتوكول الاتحاد الدولى للمباريات سيتم اتخاذ تدابير الصحة والسلامة اللازمة في البلد المضيف.