هوساوي بديل للصحفي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي اليوم، الاستعداد الفعلي لمواجهة الفيصلي الاثنين المقبل، في إطار الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. خلال مواجهة فريق العين وديا سعى المدرب إلى تجهيز بدلاء للاعبين المصابين، وخاصة أن الفريق سيفتقد في مباراة الفيصلي خدمات الرباعي فهد المولد وغاري رودريقيز وعبدالرحمن العبود وزياد الصحفي. واختار كاريلي المدافع عمر هوساوي لتعويض غياب الصحفي، والمشاركة إلى جانب المصري أحمد حجازي بقلب الدفاع، بينما ما تزال الخيارات مفتوحة لسد غياب المولد ورودريقيز والعبود. واختار كاريلي المدافع عمر هوساوي لتعويض غياب الصحفي، والمشاركة إلى جانب المصري أحمد حجازي بقلب الدفاع، بينما ما تزال الخيارات مفتوحة لسد غياب المولد ورودريقيز والعبود.

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