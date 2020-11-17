«فار لايت» يصحح أخطاء الفار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن مجموعة عمل تابعة له ستقدم قريبا لمشرعي كرة القدم خيارات لنظام حكم مساعد بالفيديو يمكن استخدامه على جميع مستويات اللعبة. ويعمل خبراء من مختلف أنحاء كرة القدم على المفهوم المسمى (فار لايت)، وفي الوقت الحالي يتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد باهظة الثمن. وأقر بيان صادر عن مجموعة عمل (فيفا) للتميز في الابتكار بأن النظام المتقدم الحالي به مشكلات، حيث يشعر المشجعون بالإحباط بسبب حالات التسلل التي تستغرق وقتا طويلا ويتم الحكم على الأذرع وأجزاء الجسم الأخرى بالتسلل كما لم يحدث من قبل. وأقر بيان صادر عن مجموعة عمل (فيفا) للتميز في الابتكار بأن النظام المتقدم الحالي به مشكلات، حيث يشعر المشجعون بالإحباط بسبب حالات التسلل التي تستغرق وقتا طويلا ويتم الحكم على الأذرع وأجزاء الجسم الأخرى بالتسلل كما لم يحدث من قبل.

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