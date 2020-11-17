شكرا لقرائتكم خبر طقمنا من هويتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



(مكة)

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر موقع المنتخب على تويتر أمس الحلة الجديدة للصقر الأخضر من خلال تقديم الطقم الخاص بالفريق (أساسي واحتياطي) للموسم الحالي 2020-2021، وكتبت «طقمنا من هويتنا».(مكة)

كانت هذه تفاصيل خبر طقمنا من هويتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.