أيمن يحيى أول حالة كورونا بصفوف الأخضر

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وكانت إدارة المنتخب أخضعت جميع المشاركين في المعسكر إلى مسحة طبية أمس الأول، فيما أثبتت الفحوص الطبية إصابة أيمن يحيى بالفيروس، وبالتالي خضوعه للعزل الصحي وفقا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.وكان يحيى الذي انضم إلى الأخضر للمرة الأولى، قد شارك أساسيا في المباراة الأولى أمام منتخب جامايكا السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الأخضر 3 - 0.
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