أيمن يحيى أول حالة كورونا بصفوف الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وفريق النصر، أيمن يحيى أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المعسكر المقام بالرياض استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكانت إدارة المنتخب أخضعت جميع المشاركين في المعسكر إلى مسحة طبية أمس الأول، فيما أثبتت الفحوص الطبية إصابة أيمن يحيى بالفيروس، وبالتالي خضوعه للعزل الصحي وفقا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.

وكان يحيى الذي انضم إلى الأخضر للمرة الأولى، قد شارك أساسيا في المباراة الأولى أمام منتخب جامايكا السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الأخضر 3 - 0.