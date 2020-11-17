المنتخب الإنجليزي يسعى لوداعية مميزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم تبدد آمال المنتخب الإنجليزي في التأهل للأدوار النهائية من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، ما زال المدير الفني، جاريث ساوثجيت حريصا على إنهاء مسيرته في النسخة الحالية بشكل جيد ومن خلال تحقيق فوز ثمين.

ويستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الأيسلندي اليوم على استاد ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في دوري القسم الأول لدوري الأمم.

وتبددت آمال المنتخب الإنجليزي في التأهل للدور قبل النهائي بعدما خسر أمام نظيره البلجيكي 0-2 في الجولة الماضية الأحد الماضي.

ولكن ساوثجيت يسعى لاستغلال المباراة في اختبار بعض اللاعبين في ظل محاولاته المستمرة لبناء فريق يمكنه المنافسة في كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي تأجلت لمنتصف عام 2021، وكذلك في بطولة كأس العالم 2022.

وفي هذا الإطار ، يرجح أن يظل لاعب خط وسط أستون فيلا جالك جريليش ضمن التشكيلة الأساسية بعدما تألق في مباراة بلجيكا، والتي شهدت أول مشاركة له في التشكيلة الأساسية.

وفي المقابل، ينتظر أن يغيب جوردان هيندرسون عن صفوف المنتخب الإنجليزي في مباراة الغد بعدما خرج مصابا بشد عضلي في مباراة بلجيكا.

كما ينتظر أن يواصل رحيم ستيرلنج وبن تشيلويل غيابهما بعد أن غابا أمام بلجيكا.