شكرا لقرائتكم خبر حدث رياضي جديد.. تدشين أول دوري نسائي لكرة القدم بمشاركة 24 فريقا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت الرياضة السعودية صفحة جديدة من خلال تدشين أول دوري نسائي لكرة القدم أمس، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد بمشاركة 24 فريقا.

وحسب التخطيط كمرحلة أولى، فإن منافسات الموسم الأول الحالي ستجري في ثلاث مدن فقط هي الرياض وجدة والدمام.

وأكد اتحاد الرياضة للجميع برئاسة الأمير خالد بن الوليد على أن 24 فريقا من مختلف أنحاء المملكة سيشاركون في البطولة، وذلك في 3 مجموعات بكل من الدمام والرياض وجدة، حيث تقام منافسات الدور الأول لكل مجموعة في مدينتها ثم تتنافس الفرق المتأهلة في الأدوار النهائية بنظام خروج المهزوم.

وكان الاتحاد السعودي للرياضة للجميع قد أطلق في فبراير الماضي دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض، في حفل حضره رئيس الاتحاد وعدد كبير من المختصين في المجال الرياضي، والفرق الرياضية وشخصيات بارزة في عالم الرياضة من داخل المملكة وخارجها، فيما أكمل خلال المرحلة الماضية، تجهيزاته واستعداداته النهائية لانطلاق أول دوري كرة قدم مجتمعي للسيدات على مستوى المملكة، يهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال إتاحة الفرصة ودعم اللاعبات والمدربات للارتقاء بمهاراتهن وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة.

ويأتي ذلك القرار بإقامة دوري سيدات في المملكة بعد عام واحد من تشكيل أول منتخب نسائي في السعودية لكرة القدم.

يذكر أن البطولة كان يفترض انطلاقها في شهر مارس الماضي لولا توقف الأنشطة بسبب جائحة كورونا.

وكان رئيس الاتحاد الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود قد صرح في وقت سابق قائلا «إن انطلاق الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات يعد قفزة كبيرة أخرى إلى الأمام بالنسبة لمستقبل بلدنا وصحتنا وشبابنا وطموحاتنا لرؤية كل رياضي يتم الاعتراف به ودفعه إلى أقصى قدراته».

فريق كرة قدم نسائي سعودي (مكة)

أبرز ملامح البطولة: