شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يكشف سبب التراجع عن التعاقد مع إبراهيم عبد القوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق أبو الليل المدير الإدارى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه تراجع عن إتمام صفقة إبراهيم عبد القوى لاعب سموحة رغم الاعلان الرسمى عن ضم اللاعب.

وقال أبو الليل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قررنا التراجع عن صفقة إبراهيم عبد القوى لخلافات بين النادى واللاعب حول مدة العقد وليس هناك صحة للتقارير التى أشارت للتراجع عن الصفقة بناء على وجهة نظر طبية لاسيما أن اللاعب لائق طبيا ولكننا قررنا توجيه الشكر له ".

وكان الخليج 365 قد أكد أن مسئولو النادى الإسماعيلى أخطروا إبراهيم عبد القوى الوافد الجديد للدراويش من صفوف سموحة بالتراجع عن إتمام الصفقة بشكل رسمى عقب خضوع اللاعب للكشف الطبى الذى أثبت معاناته من إصابة مزمنة .

وكان الإسماعيلي قد أعلن عبر موقعه الرسمى عن التعاقد مع ابراهيم عبد القوى فى صفقة انتقال حر عقب استغناء سموحة عن خدماته قبل أن يخضع اللاعب للكشف الطبى الأمر الذى وضع مسؤولو الإسماعيلي فى مأزق شديد دفعهم لأخطار اللاعب بالتراجع عن الصفقة ليغادر الإسماعيلية.

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرا فى استعادة جهود الدولى التونسى من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادى التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.