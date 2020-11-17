شكرا لقرائتكم ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا .. الفراعنة بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق المنتخب المصرى الفوز على حساب منتخب توجو بثلاثية مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب لومى فى إطار الجولة الرابعة من المجموعة السابعة المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون عام 2021.

وجاء الهدف الأول عن طريق محمد مجدى قفشة، فى الدقيقة 17 من تسديدة صاروخية من على أعتاب منطقة الجزاء، جاءت على يسار حارس توجو بينما سُجل الهدف الثانى فى الدقيقة 32 عن طريق محمد شريف عقب تمريرة من محمد الشناوى الذى أرسل كرة طويلة من الخلف للأمام ليخطئ مدافع توجو فى تقدير الكرة ليتدخل شريف ليسددها فى المرمى وسجل الهدف محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 53 عقب كرة طويلة من الناحية اليسرى عن طريق أيمن أشرف، لتسقط بين مدافعى توجو، ليسددها تريزيجيه ومع الدقائق الأخيرة سجل منتخب توجو هدفه الوحيد فى المباراة.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:



الاول .. منتخب مصر برصيد 8 نقاط

الثانى .. منتخب جزر القمر برصيد 8 نقاط

الثالث .. منتخب كينيا برصيد 3 نقاط

الرابع .. منتخب توجو برصيد نقطة واحدة فقط