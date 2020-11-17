شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه طلائع الجيش ودياً استعادادا للبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجراءات الاتفاق مع نظيره طلائع الجيش على إقامة مواجهة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل وتأتي هذه الودية فى إطار تحضيرات الدراويش لاستكمال منافسات كأس العرب للأندية الأبطال حال استئنافها بجانب مسابقة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة.

وكان الفريق قد خاض وديتين أمام السكة الحديد وأبوشحاتة حيث تعادل مع الأول وفاز على الثانى.

من جهة أخري أكد طارق أبو الليل المدير الإدارى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه تراجع عن إتمام صفقة إبراهيم عبد القوى لاعب سموحة رغم الاعلان الرسمى عن ضم اللاعب.