شكرا لقرائتكم محمد صلاح مهنئا اللاعبين: فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى و منتخب مصر زملائه في منتخب الفراعنة عقب الفوز على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحصد الثلاث نقاط حيث نشر محمد صلاح تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا " مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين. فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله " .

حقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على ستاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم افريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.