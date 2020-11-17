شكرا لقرائتكم مباراة مصر والبرازيل .. موسيمانى يتابع اللقاء رفقة سيد عبدالحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتوجه الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب الأوليمبى أمام نظيره البرازيلي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، فى ختام الدورة الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبى لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.
ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون برفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلى الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
واستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق أمس، ضمن البرنامج التدريبى استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التى تقام يوم السبت المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
و حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى على الحديث مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم، للتأكيد على يتوجه الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب الأوليمبى أمام نظيره البرازيلي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، فى ختام الدورة الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبى لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.
ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون برفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلى الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
واستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق أمس، ضمن البرنامج التدريبى استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التى تقام يوم السبت المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
و حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى على الحديث مع اللاعبين على هامش مران الفريق اليوم، للتأكيد على ضرورة اتباع التعليمات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وطالب عبد الحفيظ اللاعبين بتوخى الحذر والاستمرار فى تنفيذ كل التعليمات الطبية الخاصة بإجراءات الوقاية، وعدم الاختلاط مع أعداد كبيرة، والتباعد والالتزام بارتداء الكمامة، إلى جانب استخدام المعقمات بشكل مستمر.
ويخوض الأهلى مباراة أبوقير للأسمدة يوم السبت المقبل فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى تقام يوم 27 نوفمبر الجاري.ضرورة اتباع التعليمات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وطالب عبد الحفيظ اللاعبين بتوخى الحذر والاستمرار فى تنفيذ كل التعليمات الطبية الخاصة بإجراءات الوقاية، وعدم الاختلاط مع أعداد كبيرة، والتباعد والالتزام بارتداء الكمامة، إلى جانب استخدام المعقمات بشكل مستمر.
ويخوض الأهلى مباراة أبوقير للأسمدة يوم السبت المقبل فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى تقام يوم 27 نوفمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر مباراة مصر والبرازيل .. موسيمانى يتابع اللقاء رفقة سيد عبدالحفيظ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.