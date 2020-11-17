شكرا لقرائتكم مباراة مصر والبرازيل .. موسيمانى يتابع اللقاء رفقة سيد عبدالحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب ‏الأوليمبى أمام نظيره البرازيلي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، فى ختام الدورة ‏الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبى لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ‏‏2021.‏

ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون برفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى ‏استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلى الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.‏

واستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق أمس، ‏ضمن البرنامج التدريبى استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التى تقام يوم السبت المقبل فى دور ‏الثمانية لبطولة كأس مصر.‏

و حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى على الحديث مع اللاعبين على هامش مران ‏الفريق اليوم، للتأكيد على يتوجه الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى إلى استاد القاهرة، لمتابعة مباراة المنتخب ‏الأوليمبى أمام نظيره البرازيلي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، فى ختام الدورة ‏الودية الدولية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبى لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ‏‏2021.‏

ويتوجه بيتسو موسيماني، المدير الفني، وجهازه المعاون برفقة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إلى ‏استاد القاهرة لمتابعة المباراة، بعد انتهاء مران الأهلى الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.‏

واستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق أمس، ‏ضمن البرنامج التدريبى استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التى تقام يوم السبت المقبل فى دور ‏الثمانية لبطولة كأس مصر.‏

و حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى على الحديث مع اللاعبين على هامش مران ‏الفريق اليوم، للتأكيد على ضرورة اتباع التعليمات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية ‏والاحترازية، بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.‏

وطالب عبد الحفيظ اللاعبين بتوخى الحذر والاستمرار فى تنفيذ كل التعليمات الطبية الخاصة ‏بإجراءات الوقاية، وعدم الاختلاط مع أعداد كبيرة، والتباعد والالتزام بارتداء الكمامة، إلى جانب ‏استخدام المعقمات بشكل مستمر.‏

ويخوض الأهلى مباراة أبوقير للأسمدة يوم السبت المقبل فى دور الثمانية ببطولة كأس ‏مصر، وذلك قبل مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى تقام يوم 27 نوفمبر ‏الجاري.‏ضرورة اتباع التعليمات الطبية والالتزام بالإجراءات الوقائية ‏والاحترازية، بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.‏

وطالب عبد الحفيظ اللاعبين بتوخى الحذر والاستمرار فى تنفيذ كل التعليمات الطبية الخاصة ‏بإجراءات الوقاية، وعدم الاختلاط مع أعداد كبيرة، والتباعد والالتزام بارتداء الكمامة، إلى جانب ‏استخدام المعقمات بشكل مستمر.‏

ويخوض الأهلى مباراة أبوقير للأسمدة يوم السبت المقبل فى دور الثمانية ببطولة كأس ‏مصر، وذلك قبل مواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى تقام يوم 27 نوفمبر ‏الجاري.‏