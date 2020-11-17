شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة.. مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، أمام نظيره البرازيلى على ستاد القاهرة الدولى.

تقام المباراة فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على ستاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.

من جانبه، أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، على الاستفادة من مباراة كوريا الجنوبية الودية والاحتكاك مع مدرسة كروية تمتاز بالسرعة واللياقة البدنية، فضلا عن أن المنتخب الكوري هو بطل آسيا في آخر نسخة.

وأوضح "غريب"، أنه يسعى لمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين في المباراة الودية الثانية أمام منتخب البرازيل، خاصة بعض العناصر التي تنضم للمرة الأولى لمعسكر المنتخب ليكون الحكم عليها موضوعيا.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري، عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصرى زيه الأساسي أحمر -أبيض- أسود في لقائه امام البرازيل باستاد القاهرة على أن يرتدى المنخب البرازيلي زيه التقليدى الأصفر والأزرق.