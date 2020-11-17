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جدة - عمرو شويل يقدم لكم الخليج 365 لحظة بلحظة مباراة توجو ومصر في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.



انتهاء المباراة: توجو 1 -- 3 مصر



د90+4: زيزو يطلق قذيفة تمر فوق عارضة مرمى توجو

د90+3: منتخب توجو يسجل الهدف الأول في مرمى الشناوي

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د90+2: الشناوي ينقذ كرة خطيرة من لابا كودجا

د90: الحكم يضيف 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

د89: رمضان صبحي وزيزو يهدران فرصة اضافة الهدف الرابع للمنتخب الوطني

د86: ارتباط دفاعي لمنتخب مصر والونش يخطئ الكرة ويسددها في العارضة التي تتعاطف مع الشناوي

د85: تبديل أخير للمنتخب بنزول أحمد فتوح وخروج أيمن اشرف

د83: إصابة أيمن أشرف لاعب منتخب مصر بعد تدخل قوي من لاعب توجو

د80: توقف المباراة بسبب إصابة زيزو وخروجه للعلاج خارج الملعب

د77: هجمة لصالح منتخب توجو على رأس لابا كودجا مرت بجانب القائم الأيمن

د74: تسديدة من مصطفى محمد من خارج منطقة الجزاء لكن ارتطمت بمدافع توجو

د69: تبديلين للمنتخب بنزول عبد الله السعيد ورمضان صبحي بدلا من أفشة وتريزيجيه

د64: تسديدة من محمد مجدي أفشة من وسط الملعب لكن بعيدة عن المرمى

د62: أفشة يمرر إلى البديل زيزو الذي اقتحم منطقة الجزاء وسقط على الأرض مطالبًا بركلة جزاء

د56: تبديلين للمنتخب بنزول زيزو ومصطفى محمد بدلا من محمد شريف وكوكا

د52: تريزيجيه يسجل الهدف الثالث للمنتخب الوطني أمام توجو

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د47: هجوم من لاعبي توجو لادراك التعادل ولكت تغطية من حمدي فتحي

انطلاق الشوط الثاني بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد

انتهاء الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد

د45: الحكم يشير الى دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع

د44: تدخل قوي على كوكا من مدافع توجو ومطالبات بركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسب أي مخالفة

د40: بطاقة صفراء على لاعب منتخب مصر بعد تدخل قوي على لاعب توجو

د38: عرضية من سونو من الطرف الأيسر لصالح منتخب توجو مرت من الجميع

د33: محمد شريف يسحل الهدف الثاني لمنتخب مصر من صناعة الشناوي

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د30: رأسية سومو لاعب توجو قوية تصدى لها حارس مرمى منتخب مصر

د28: تدخل قوي على محمد شريف من لاعب توجو وسقوط اللاعب وتوقف اللعب

د22: كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح توجو أمسكها الشناوي

د17.. أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر

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د13: مالابا يسدد رأسية قوية أعلى عارضة مرمى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر

د10: لابا كودجا يمر من أحمد حجازي وأرسل عرضية لكن مرت خطيرة من الجميع

د6: نمريرة طولية من تريزيجيه من وسط الملعب تصل إلى حارس مرمى توجو

انطلاق المباراة



عزل السلام الجمهوري للمنتخبين

نزول الفريقين لأرض الملعب

تشكيل منتخب مصر

خاض لاعبو منتخب مصر تدريبات الإحماء قبل مواجهة توجو والمقرر انطلاقها بعد قليل، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى تقام بستاد كيجيه بالعاصمة لومى فى السادسة من مساء اليوم.

وحقق منتخب مصر فوزا مهما وصعبا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش، ويبحث المنتخب عن تحقيق الفوز اليوم لتصدر المجموعة خاصة وأن منتخب جزر القمر يتصدر المجموعة حاليا.

وخاض منتخب مصر مرانا وحيدا على ملعب المباراة أمس، وشهد المران وضع حسام البدرى الرتوش واللمسات الأخيرة على خطة الفريق لمواجهة توجو والتى ستقوم على التوازن بين الدفاع والهجوم وتقارب الخطوط، خاصة وأن منتخب توجو سيهاجم لتحقيق الفوز على ارضه لأن أى نتيجة غير الفوز اليوم على الفراعنة تعنى خروجه نهائيا من المنافسة على التأهل لأمم افريقيا.

يعانى منتخب مصر من بعض الغيابات أمام توجو اليوم أبرزها محمد صلاح ومحمد الننى بسبب فيروس كورونا، وعمرو السولية للإيقاف ومحمد هانى للإصابة.

يتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة، برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط، عن منتخبنا الوطنى، صاحب الـ 5 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط في المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.