شكرا لقرائتكم مصر وتوجو .. إلغاء المؤتمر الصحفى للمباراة بعد فوز الفراعنة بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغى المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وتوجو و المقرر له عقب اللقاء حيث حقق منتخب الفراعنة فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022 وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

و هنأ محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر زملاءه في منتخب الفراعنة عقب الفوز على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحصد الثلاث نقاط حيث نشر محمد صلاح تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلاً: "مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين، فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله".