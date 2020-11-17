شكرا لقرائتكم خبر عن «الغربال» ينعش آمال السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنعش المهاجم محمد عبد الرحمن الملقب بـ«الغربال» آمال منتخب بلاده السودان في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 في كرة القدم المؤجلة إلى مطلع 2022 بسبب فيروس كورونا المستجد، بتسجيله هدف الفوز في مرمى ضيفه الغاني 1-صفر الثلاثاء في أم درمان، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات.

وسجل الغربال الهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني للسودان، بطل 1970، فرفع رصيده إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف غانا التي منيت بخسارتها الأولى، وجنوب إفريقيا التي تغلبت على مضيفتها ساو تاومي 4-2.

وحقق المنتخب السوداني الأهم وثأر لخسارته أمام غانا بالذات في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين سجلهما الغائب الأبرز عن تشكيلة منتخب «النجوم السوداء» المتوج باللقب أربع مرات أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، قائدها وسوانسي سيتي الويلزي أندريه أيوو، نجل أسطورة الكرة الغانية عبيدي بيليه، إلى جانب لاعب وسط أرسنال توماس بارتي.

وعوض الغربال الفرصة الذهبية والوحيدة التي حصل عليها منتخب بلاده في الشوط الأول وسجل له هدفاً غالياً أنعش آماله في التأهل خصوصاً أنه سيواجه ساو تاومي صاحب المركز الأخير في الجولة الخامسة، قبل أن يستضيف جنوب إفريقيا في الجولة السادسة الأخيرة في مارس/آذار المقبل.

وكانت غانا في طريقها إلى اللحاق بالجزائر حاملة اللقب والسنغال الوصيفة إلى النهائيات، كونها كانت بحاجة إلى التعادل، بيد أن محمد عبد الرحمن سجل هدفاً قاتلاً في الثواني الأخيرة وحرمها من ذلك.

وقال محمد عبد الرحمن «لعبنا مباراة كبيرة في الجولة الثالثة ولكننا لم نوفق، ولكننا عوضنا اليوم وأنا سعيد بتسجيل هدف الفوز وإسعاد الجماهير على أمل أن نهديهم الهدية الأكبر بالتأهل إلى النهائيات».

وهو الفوز الثالث للسودان على غانا في 13 مواجهة بينها مقابل ثماني هزائم وتعادلين.

وأجَّلت مدغشقر تأهل كوت ديفوار، حاملة اللقب مرتين 1992 و2015، بإرغامها على التعادل 1-1 في المجموعة الحادية عشرة.

وحصلت كوت ديفوار على ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع موريل فانبرى لها لاعب وسط ميلان الإيطالي فرانك كيسييه على يسار الحارس (15).

وأدرك إبراهيم أمادا التعادل بتسديدة قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى البعيدة للحارس العاجي (51).

وبقي المنتخبان في الصدارة برصيد سبع نقاط لكل منهما مع أفضلية المواجهتين المباشرتين لكوت ديفوار التي فازت 2-1 الخميس.

واستغلت إثيوبيا تعثر المتصدرين لتشدد الخناق عليهما بعدما قلصت الفارق عنهما إلى نقطة واحدة بفوزها على ضيفتها النيجر بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أمانويل جيبريمايكل (13) ومسعود محمد (43) وجيباتو كيبيدي (70).

وفي المجموعة الثانية عشرة، تعادلت ليسوتو مع ضيفتها بنين سلباً فرفعت الأولى رصيدها إلى نقطتين في المركز الأخير، والثانية إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نيجيريا المتصدرة والتي تحل ضيفة على سيراليون.

وفي المجموعة السادسة، تعادلت رواندا مع الرأس الأخضر بالنتيجة ذاتها.

وانتزع منتخب الرأس الأخضر المركز الثاني من موزامبيق التي كانت خسرت صفر-2 أمام ضيفتها الكاميرون المتأهلة مباشرة كونها الدولة المضيفة.

وتتصدر الكاميرون المجموعة برصيد 10 نقاط مقابل 4 نقاط لكل من الرأس الأخضر ورواندا.