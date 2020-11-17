تريزيجيه يسجل الهدف الثالث للفراعنة في شباك توجو (فيديو)

كتب: ضياء السقا

أحرز محمود حسن "تريزيجيه"، الهدف الثالث للمنتخب الوطني، في شباك توجو، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة.

جاء الهدف في الدقيقة 52، من عمر الشوط الثاني، حيث استغل نجم أستون فيلا كرة طولية من أيمن أشرف في أقصى الجبهة اليمنى، سددها من لمسة واحدة بقدمه اليمنى في الشباك.

وأحرز محمد مجدي قفشة، الهدف الأول للمنتخب المصري، من تسديدة رائعة من على حدود المنطقة، سكنت على يسار الحارس في الدقيقة 18.

ثم سجل محمد شريف، هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 32، مستغلا كرة طولية أرسلها محمد الشناوي، وأخطأ الدفاع في تقديرها، لينفرد بحارس توجو ويضع الكرة بهدوء بين أقدامه.

وأنقذ محمد الشناوي مرماه من أكثر من فرصة محققة، وسط ضغط عالي من لاعبي توجو.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف- طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي "افشة" -محمود حسن "تريزيجيه" -محمد شريف - أحمد حسن "كوكا".

شاهد هدف تريزيجيه