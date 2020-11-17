محمد شريف يسجل الهدف الثاني للفراعنة في شباك توجو (فيديو)

كتب: ضياء السقا

أحرز محمد شريف، هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، في شباك مضيفه توجو، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة.

واستغل شريف كرة طولية أرسلها محمد الشناوي، لينفرد بحارس توجو ويضع الكرة بهدوء بين أقدامه.

وكان محمد مجدي قفشة، قد أحرز الهدف الأول للمنتخب المصري، من تسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة 18.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف- طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي "افشة" -محمود حسن "تريزيجيه" -محمد شريف - أحمد حسن "كوكا".

شاهد هدف محمد شريف: