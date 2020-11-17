أفشه يسجل هدفا عالميا في شباك توجو (فيديو)

كتب: ضياء السقا
أحرز محمد مجدي قفشة، الهدف الأول للمنتخب المصري، في شباك مضيفه توجو، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة.
الهدف جاء في الدقيقة 18 من تسديدة رائعة من على حدود المنطقة، سكنت في شابك حارس توجو.
ويضم التشكيل الأساسي كل من:
محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف- طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي "افشة" -محمود حسن "تريزيجيه" -محمد شريف - أحمد حسن "كوكا".
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