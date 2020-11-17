بث مباشر بدون تقطيع.. مصر وتوجو

كتب: ضياء السقا يستضيف منتخب توجو، نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة. ويضم التشكيل الأساسي كل من: محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف- طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي "افشة" -محمود حسن "تريزيجيه" -محمد شريف - أحمد حسن "كوكا". حقق منتخب مصر انتصاره الوحيد على توجو يوم السبت الماضي على ستاد القاهرة الدولي بهدف نظيف سجله محمود الونش ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات. بث مباشر:

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