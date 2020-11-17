بطولة الماسترز: تييم يهزم نادال ويدنو من نصف النهائي

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لندن: تفوق النمسوي دومينيك تييم على الاسباني رافايل نادال في مباراة رفيعة المستوى 7-6 (9-7) و7-6 (7-4) الثلاثاء في لندن في بطولة الماسترز الختامية لكرة المضرب وخطا خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور نصف النهائي.

والفوز هو الثاني لتييم المصنف ثالثا عالميا ضمن مجموعة لندن 2020 بعد تغلبه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في مباراته الاولى.

وسيبلغ تييم وصيف هذه البطولة العام الماضي والفائز باول لقب كبير في بطولات الغراند سلام هذا العام بعد تتويجه في فلاشينغ ميدوز في ايلول/سبتمبر الماضي، نصف النهائي في حال فوز تسيتسيباس في مباراته لاحقا اليوم ضد الروسي اندري روبليف.

في المقابل، يتعين على نادال التغلب على تسيتسيباس في الجولة الثالثة ليحافظ على آماله في بلوغ نصف النهائي.

وكان نادال الذي عادل الرقم القياسي في عدد الالقاب في بطولات الغراند سلام الموجود بحوزة السويسري روجيه فيدرر (20 لقبا)، فاز في مباراته الاولى على روبليف لكنه لم يتمكن من مجاراة قوة وتصميم تييم، وبالتالي سيتعين عليه بذل جهود مضاعفة للاحتفاظ بامل احراز اللقب الوحيد الكبير الغائب عن خزائنه علما بانه بلغ النهائي مرتين عامي 2010 و2013 وخسرهما.

ويخوض نادال المصنف ثانيا عالميا في الوقت الحالي، بطولة الماسترز للمرة السادسة عشرة على التوالي لكن سجله فيها باهت مقارنة مع السويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (6 مرات) والصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب 5 القاب.

واذا كان نادال تفوق على تييم مرتين في نهائي رولان غاروس على ملاعب ترابية، الا ان النمسوي رد له التحية على الملاعب الصلبة بفوزه عليه 4 مرات بينها مرة واحدة خلال بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

وكانت مباراة اليوم المواجهة الاولى للاعبين داخل قاعة مقفلة وبعد ان احتفظ كل لاعب بارساله في المجموعة الاولى احتكما الى جولة فاصلة تقدم فيها نادال 5-2 لكن النمسوي ادرك التعادل الذي استمر حتى نجح تييم في حسمها بصعوبة 9-7.

وفي المجموعة الثانية تبادل اللاعبان كسر الارسال في الشوطين السابع والثامن ثم سنحت لتييم 3 فرص للفوز بالمباراة عندما عندما تقدم 5-4 و4-صفر والارسال في حوزة منافسه مستغلا اخطاء ارتكبها نادال، لكن الاخير استعاد تركيزه ونجح في تعديل النقاط قبل ان يخوضا جولة فاصلة اخرى حسمها تييم 7-4.