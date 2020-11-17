شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين لقاء مصر والبرازيل فى الدورة الودية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤمن الجهات المعنية لقاء منتخب مصر أمام نظيره البرازيلى على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وبخطة أمنية مُحكمة تؤمن"الافريقية للأمن والحراسة" المباراة، بإشراف اللواء محمد نبيل رئيس مجلس الإدارة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، وتستمر عملية التأمين حتى نهاية المباراة.

ويدخل منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة ودية من العيار الثقيل أمام نظيره البرازيلى على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري، عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصرى زيه الأساسي أحمر -أبيض- أسود في لقائه امام البرازيل باستاد القاهرة على أن يرتدى المنخب البرازيلي زيه التقليدى الأصفر والأزرق.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط